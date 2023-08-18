Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul yapılacak yatırımlar için gereken dış kredinin onaylandığını duyurdu.

Onay için Bakan Şimşek'e teşekkür eden İmamoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.



M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı



M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı



T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı"

ANKARA ZİYARETLERİ

İBB Başkanı İmamoğlu, dün de Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yapıldını söylemişti.