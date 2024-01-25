Ekrem İmamoğlu’ndan Buğra Kavuncu sorusuna yanıt: “Her aday değerlidir, yolu açık olsun”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İş Bankası Blokları İncirli Parseli Temel Atma Töreni’ni katıldı.



İmamoğlu çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İBB Başkanı, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdiği Buğra Kavuncu ile ilgili soruya, “Her aday değerlidir, yolu açık olsun.” yanıtını verdi.



“Bir siyasi partinin kendi adayını gösterme serbestliğine ya da özgürlüğüne benim laf etmem asla doğru değil.” diyen İmamoğlu, “2019’da Millet İttifakı diye çıktığımız yolculuğa rağmen, ben o zamanlarda ilk adaylık açıklamamda ‘Biz İstanbul ittifakı için yola çıkıyoruz’ diyerek İstanbul’un tamamını sürece kattığım gibi bugün yine aynı yerdeyim.” ifadelerini kullandı.