Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusunu yaptı. Başvuru, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi. Pehlivan, İmamoğlu'nun adaylık başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu. Pehlivan'a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

CHP'li Dursun Çiçek, ön seçim için imza toplamaya başladı Haberi Görüntüle

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na "Cumhurbaşkanı adayı ol" çağrısı yapmıştı.



Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.



Şimdiye kadar 100’den fazla milletvekilinin İmamoğlu’nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.

İmamoğlu'nun adaylık başvuru belgeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye sunuldu

Meclis'te toplanan imzalar, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak Merkez Yönetim Kurulu'na (MYK) sunulacak. Cumartesi günü CHP’nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek. İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA Ekrem İmamoğlu, başvuru evrağına imza attığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım. İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz.

İmamoğlu ön seçim için adaylık evrağını imzalarken