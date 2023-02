Ekrem İmamoğlu'ndan depreme dayanıklılık testi açıklaması: Evlerin yüzde 40'ına sokulmadık, şimdi herkes çağırıyor

İBB'nin Yenikapı'daki merkezinde toplanan yardımlar TIR'larla yola çıktı. İBB Başkan Ekrem İmamoğlu çalışmaları inceleyerek, açıklamalarda bulundu.



İmamoğlu, konutların depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol ettirmek isteyen İstanbullular için 'acil tespit' konusunda destek vereceklerini belirtti.



İmamoğlu, yaklaşık 2 yıldır çalışmalarının sürdüğünü ve 11 ilçede ciddi anlamda yol aldıklarını ifade ederek, "Acı bir durumu söyleyeyim, daha önce sahada yaptığımız acil tespit çalışmalarında evlerin yüzde 40'ına sokulmadık. Şimdi tabii herkes çağırıyor. Bir anda on binlerce binaya cevap veremeyebiliriz" diye konuştu.



" ALO 153 VE 'İSTANBULYENİLENİYOR.COM ÜZERİNDEN İRTİBAT KURABİLİRLER"



İmamoğlu, binasının güvenliği konusunda endişe yaşayanların Alo 153 hattını arayarak veya 'istanbulyenileniyor.com' sitesi üzerinden İBB'ye başvuru yapabileceğini söyledi.



İmamoğlu, "Bu konu bugüne dair değil, zaten çalışır durumdayız. Onun için bize başvurabilirler. Bizim bu konuda acil tespit mekanizmalarımız var. Tabii ki bir sonraki aşamada, daha detaylı tespit için farklı laboratuvarlar devreye girebilir. Biz acil tespit konusunda destek vermeye hazırız, bu konuda ekiplerimiz var. Şu da var, yani acı bir durum ama söyleyelim. Daha önce sahada yaptığımız acil tespit çalışmalarında inanın yüzde 40 eve sokulmadık. Şimdi tabi ki herkes çağırıyor. Bir anda tabii on binlerce binaya cevap veremeyebiliz. Zaten 1,5-2 yıldır çalışıyoruz. Belki de şu an bize acil tespit ile ilgili soru soranların cevapları bizde olabilir çünkü, belli bölgeleri bitirdik. Yaklaşık 10-11 ilçede ciddi yol aldık. Bizimle, hem 'Alo 153' üzerinden olsun, hem internet sitemiz, 'istanbulyenileniyor.com' üzerinden irtibat kurabilirler. Bu konuda eğer bir karmaşa yaşanıyorsa, ben bugün bitmeden, sosyal medya üzerinden de tekrar tekrar paylaşıyorum" dedi.



"AÇIKLADIĞIMIZ YARDIM MALZEMELERİ GETİRİLSİN, YENİ GÖNÜLLÜLERE İHTİYAÇ VAR"



Merkeze gelmesinin nedenini, değişen ihtiyaçları tespit etmek olarak açıklayan İmamoğlu, "İhtiyaçlar değişiyor, şu an göçler var. Yüz binlerce insan farklı yerlere taşınıyor. Gönüllülerin sayısının artmasını istiyoruz, bu konuda da çalışmamız var. Sadece burada çalışanlar değil, aynı zamanda katkı sunan gönüllüler. Buraya gelen yardım malzemelerinin doğru ihtiyaçlar da olması gerekiyor. Buradaki ekibimizi yormamaları adına, açıkladığımız ihtiyaçlar gelirse, işimiz kolaylaşır. İsraf da etmemiş oluruz. Ayırdıklarımızı burada arkadaşlarım depolara alıyorlar. Başka ihtiyaçlar ya da İstanbul için kullanmak üzere. Bölge dönük ihtiyaçları dönem dönem duyuruyoruz. Dün sosyal medya üzerinden duyurdum. Bundan sonra da kademe kademe duyurucağım. Bugün buraya gelen gönüllü sayımız 20 bini geçti. Onlara teşekkür etmek ve yeni gönüllülere ihtiyaç duyduğumuzu paylaşmak istedim" diye konuştu.



İmamoğlu, şahsı ve ailesi adına yaptığı yardımlar olduğunu da belirterek, "Yaptığım şeyler var, her şey konuşulmaz" ifadelerini kullandı.