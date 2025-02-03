Ekrem İmamoğlu’ndan erken seçim çağrısı: “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı var”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan erken seçim çağrısı geldi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gönderisini alıntılayan İmamoğlu, “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.” dedi.

Ekrem İmamoğlu’ndan erken seçim çağrısı: “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı var”

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından çağrısı yaptı.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gönderisini alıntılayıp, “Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.” dedi.

İBB Başkanı, “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim.” ifadelerini kullandı.

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