Ekrem İmamoğlu’ndan erken seçim çağrısı: “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı var”
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan erken seçim çağrısı geldi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gönderisini alıntılayan İmamoğlu, “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır.” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yaptı.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gönderisini alıntılayıp, “Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.” dedi.
İBB Başkanı, “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim.” ifadelerini kullandı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Siyaset
- Ekrem İmamoğlu
- Erken Seçim