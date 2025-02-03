Ekrem İmamoğlu’ndan erken seçim çağrısı: “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı var”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından erken seçim çağrısı yaptı.



İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir gönderisini alıntılayıp, “Milletimiz için, en etkili ilaç sandıktır.” dedi.



İBB Başkanı, “Ülkemizin derhal sandığa ihtiyacı vardır. Millet büyüktür. Hodri meydan. Hemen seçim.” ifadelerini kullandı.