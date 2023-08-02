Ekrem İmamoğlu’ndan eski genel başkanlarla görüşmesine ilişkin açıklama

“BÜYÜK KATKILAR SUNACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİM”

Ekrem İmamoğlu o görüşme hakkında açıklama yaptı.



Görüşmede partinin güncel konuları ve geleceğini konuştuklarını söyleyen İmamoğlu, “Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda, alacağımız kararlarda ya da çizeceğimiz yolculukta büyük katkılar sunacağını söyleyebilirim.” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu şunları söyledi:



“Her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Zaten meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi, ülkemizi, vatanımı, milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partililerimi düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor. Değerlendirmemiz o çerçevede olmaya devam edecektir.”