Ekrem İmamoğlu’ndan “Genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna yanıt

“Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var” diyen İmamoğlu, “Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim.” diye konuştu.