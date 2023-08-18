Ekrem İmamoğlu’ndan “Genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna yanıt

CHP’de değişim tartışmaları sürerken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin “Genel başkanlığa aday mısınız?” sorusuna yanıt verdi.
Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için Nevşehir’e gelen İmamoğlu, “Siyaset şu anda hiç anlamlı değil. Zaten bütün açıklamalarımı tane tane net olarak yaptım. İstanbul yolculuğumuz kesindir ve çok önemli bir yolculuktur.” dedi.
“Elbette parti içerisinde de düşüncelerimiz var” diyen İmamoğlu, “Bu düşüncelerin karşılığını yerine getirmek partimizi daha iyi bir geleceğe taşımak adına da fikirlerimiz var. Bu fikirlerimizi parti hukukuna, parti ahlakına uygun bir şekilde temsil etmeye ve mücadelesini vermeye devam edeceğim.” diye konuştu.
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