Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul için özel yasa çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte beklenen olası depreme ilişkin hazırlıklar kapsamında, metro hattı üzerinde yer alan viyadüklerin güçlendirmesine başladı.
Yapılan çalışma sonucunda Türkiye Köprü Deprem Yönetmeliği (TKDY)’nin öngördüğü performans seviyelerini sağlamayan viyadükler tespit edildi.
Bu tespitler sonucunda Davutpaşa, Merter ve DTM viyadüklerinde deprem güçlendirme yapımı kararlaştırıldı.
Bugün de o viyadüklerden Bakırköy'de bulunan Dünya Ticaret Merkezi Metro İstasyonu viyadüğünün güçlendirme çalışmasına başlandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmaları yerinde izleyerek, yetkililerden bilgi aldı. İmamoğlu’na CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.
İmamoğlu daha sonra burada bir konuşma gerçekleştirdi.
İstanbul’un depreme hazırlık noktasında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u özel bir yere koyun; ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul’un bir deprem konseyi gibi, deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması gerekiyor.” diye konuştu.
Kentteki bazı noktalarda binaların dönüşümünün 10-15 yılı aldığını söyleyen İmamoğlu, bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken düzenlemeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğunu anlattı.
İmamoğlu, "Gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım.” diye konuştu.
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