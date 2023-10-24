Ekrem İmamoğlu’ndan İstanbul için özel yasa çağrısı

İmamoğlu daha sonra burada bir konuşma gerçekleştirdi.



İstanbul’un depreme hazırlık noktasında yasal bir düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu anlatan Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’u özel bir yere koyun; ama nasıl özel bir yere koyun? İstanbul’un bir deprem konseyi gibi, deprem kurulu gibi bir mekanizmanın olması, bazı kararların hızlı alınması, meselelerin siyaset üstüne taşınması gerekiyor.” diye konuştu.



Kentteki bazı noktalarda binaların dönüşümünün 10-15 yılı aldığını söyleyen İmamoğlu, bu konuyla ilgili olarak yapılması gereken düzenlemeyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunduğunu anlattı.

İmamoğlu, "Gelin hep birlikte güçlü kararlar alalım ve İstanbul'un önündeki engelleri kaldıralım.” diye konuştu.