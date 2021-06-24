Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sazlıdere Barajı'nda Kanal İstanbul ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

''AÇILACAK KÖPRÜ ZATEN YAPILACAKTI, KANALLA ALAKASI YOK''

Ekrem İmamoğlu, cumartesi günü yapılacak törenle, Kanal İstanbul'dan çok daha önce planlanmış Hasdal Kavşağı-Nakkaş Kavşağı arası yol yapım temelinin atılacağını söyledi.

İBB Başkanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü inşa edildiği için, kanal olmasaydı da, bu köprünün yapılacağını belirtti.



İmamoğlu, yapılacak törenin siyasi bir hamle olduğunu savundu.