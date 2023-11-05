Ekrem İmamoğlu’ndan Kurultay değerlendirmesi: Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 38’inci Olağan Kurultay’da genel başkanlık seçimi tamamlandı.



CHP’nin yeni genel başkanı, ikinci tur oylama sonucunda Özgür Özel seçildi.



Özel’in seçilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan ilk değerlendirme geldi.



YEREL SEÇİM MESAJI



Kurultay’da Divan Başkanı olarak görev alan İmamoğlu, bu sabah 45. İstanbul Maratonu öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Özgür Özel’in çok önemli bir dönemde, önemli bir göreve geldiğini söyleyen İmamoğlu, “Hep birlikte, hem partimizin hem ülke demokrasimizin kazanması için büyük bir mücadele vereceğiz.” diyen İmamoğlu, bir yandan da yerel seçime hazırlanacaklarını söyledi.



"HİÇBİRİMİZ KOLTUKLARIMIZIN SAHİBİ DEĞİLİZ"



Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13 yıla aşkın süredir CHP’ye hizmet ettiğini söyleyen İmamoğlu, “Hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ama tabii bu demokraside var, partilerimizde var. Hiçbirimiz koltuklarımızın sahibi değiliz.” ifadelerini kullandı.



İmamoğlu, gazetecilerin Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp, görüşmediğine ilişkin sorusuna da yanıt verdi.



İmamoğlu, “Tabii ki ben kendisini dün akşam da aradım. Sonra yüz yüze sohbetimiz minik bir değerlendirmemiz de oldu. Bugün de divan görevim bittiğinde kendisini arayacağım. Helallik isteyeceğiz.” şeklinde konuştu.