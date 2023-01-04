Ekrem İmamoğlu'ndan soruşturma tepkisi: Ben suçlu, Uysal ve Yerlikaya temiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü terör soruşturmasına ilişkin bir kez daha basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu eski başkan ve kayyum dönemininde işe alınan birçok kişinin suç kaydı olmasına rağmen neden bir şey yapılmadığını sordu.

İmamoğlu, ''T.A. isimli iştirak şirketi çalışanımızın Mart 2022'de arşiv araştırması geldi ve terör iltisaklısı olduğu belirtiliyordu. Bu kişiyi mecburen işten çıkardık. Tam 8 ay sonra ikinci yanıt geldi. 'Herhangi bir suç örgütüyle ilişiği bulunmamaktadır' yazıyor'' dedi.

Kendinden önceki dönem işe alınanlara dikkat çeken İmamoğlu, "Bana yapılan suçlamalardan biri, 'Yasak olmasına rağmen arşiv araştırması neden yapmadın' Eğer bu suç ise arşiv araştırmasının serbest olduğu dönemde, Mevlüt Uysal ve Ali Yerlikaya döneminde işe alınan 4 bin 116 kişiden bin 800'ü için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması istenmemesini nereye koyacaksınız? Ben suçlu, Uysal ve Yerlikaya temiz'' diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, kendi belediye başkanlığından önceki dönemde işe alınan birçok kişinin suç kaydı olmasına rağmen "bir şey yapılmadı" diyerek, "'Mevlüt Uysal'ın işe aldığı 324 kişinin adli sicil kaydı var. Mesela iki kişinin cinsel taciz kaydı, 5 kişinin terör sabıkası var. 6 kişi uyuşturucudan sabıkalı, tehditle 30 sabıkalıyı istihdam etmişler. Arşiv araştırmaları gelmesine rağmen kılınızı dahi neden kıpırdatmadınız?'' dedi.