Ekrem İmamoğlu’ndan su tasarrufu çağrısı

Son delme işlemi gerçekleştirilen Unkapanı Yağmur Suyu Tüneli için düzenlenen törende konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbullulara su tasarrufu çağrısında bulundu.



Kurak bir dönemden geçildiğini söyleyen İmamoğlu, “Bu yaz biz İstanbul'da normal zamanlardan neredeyse yüzde 20 daha fazla su tüketimine de hizmet sunuyoruz. Aslında İstanbul'da böyle bir nüfus artışı yok ama malum kayıtlı kayıtsız yoğun mülteci sayısı ki artık ne yazık ki milyonlar diyoruz. Ve diğer etkenlerle beraber bu denli yoğun su tüketiminin içerisindeyiz.” diye konuştu.



Kente günde yaklaşık 3,5 milyon metreküp su verildiğini aktaran İmamoğlu, “İklim değişikliği en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. İklim değişikliğiyle mücadele ve bu mücadelenin altyapısı, ülkelerin, belediyelerin, yönetimlerin sorumluluğunda. Bu bağlamda İstanbulluları yoğun bir şekilde su tüketimi noktasında hassasiyete davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.