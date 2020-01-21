Ekrem İmamoğlu'ndan taksi plakası açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Zeytinburnu ile devam etti.



Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un karşıladığı İmamoğlu, belediyeleri dolaşmaya devam ettiğini belirterek, "İBB ve Zeytinburnu Belediyesi olarak ortak çalışma alanlarımızı konuşacağız. Geçmişten bugüne neler yapılmış, neler bekleniyor? Bundan sonra nasıl bir düzen içinde çalışacağımızı hep beraber paylaşacağız, diğer ilçelerde olduğu gibi. Bu buluşmalar oldukça verimli gidiyor. Her ilçede, ilçenin kendi gözüyle yakaladığı birtakım hususlar, bizim de işimizi pratikleştiriyor. Bu bakımdan belediye başkanlarımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.



Arısoy da ziyaretlerinden dolayı İmamoğlu ve ekibine teşekkür ederek, "İnşallah, İBB'den beklentilerimizi konuşma imkanımız olacak. Bundan sonra birlikte yürüteceğimiz işlerle ilgili bir sunum yapma imkanımız olacak." dedi.



Konuşmaların ardından İmamoğlu ve İBB üst yönetimine Zeytinburnu'nun sorunlarının ele alındığı sunum yapıldı.



İBB ve Zeytinburnu heyetleri, sunumun ardından ilçede yapımları devam eden projelerle ilgili saha gezisine çıktı.



İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da saha incelemesi sırasında yanıtladı.



TAKSİ PLAKASI

İmamoğlu, bir gazetecinin "Taksi plakaları için İBB tarafından yeni ihale düzenleneceği iddia ediliyor. Böyle bir çalışma var mı?" sorusuna, şu karşılığı verdi:



"İBB, İstanbul'un ihtiyaçlarını gözetliyor. Taksi plakası ihtiyacı konuşulan bir şey zaten. Elbette günü geldiğinde bu yapılacak. Aynen bundan önce yaptığımız gibi şeffaf yapılacak. Elbette yapılmalı. Her konuda yaptığımız paylaşımcı, toplumla diyalog kuran, meslek erbabı olan, insanlarla konuşan anlayışımızla hareket edip, bu konuda da yakın zamanda ulaşım uzmanı arkadaşlarım bir açıklama yapacaklardır. Ama şu an, 'Şu tarihte şöyle bir ilanımız var ya da taksi plakaları satacağız.' diye bir tarifimiz yok. Ama elbette İstanbul'un ihtiyacı vardır. Bu konuda da çalışmalarımız vardır."



İmamoğlu, "Başakşehir Şehir Hastanesi bağlantı yollarının İBB tarafından yapımı durdurulduğu iddia ediliyor. Durduruldu mu? Durdurulduysa, nedenini öğrenebilir miyiz?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:



"Durdurulma diye bir şey yok. Oradaki yollarla ilgili daha önceki yönetim döneminde, aslında tabiri caizse bir ihale karmaşası yaratılmış ve yaşatılmış. Ne yazık ki oradaki yol yapımının içerisinde, İstanbul'un muhtelif birçok yerindeki yol yapımı da dahil, bir süreç yaşanmış. Oradaki iş, başka yere aktarılmış. Zaten biz geldiğimizde duran bir yol yapım süreci vardı, Şehir Hastanesinin orada. Bu konuda arkadaşlarım, bakanlık yetkilileri, valilik bünyesinde toplantılar yapıyorlar. Bu sürece, hastanenin açılmasına dair zamana göre bir ortak akılla iş birliği yapmaya çalışılıyor."



İmamoğlu ve beraberindeki heyetin Zeytinburnu'ndaki son durağı Kazlıçeşme Kültür Merkezi oldu. Arısoy, İmamoğlu ve heyetini, kültür merkezinin hizmet binası olarak kullanıldığı dönemde bulunan mozaik zemin hakkında bilgilendirdi. Daha sonra, kültür merkezi içinde ressam Selahattin Kara'nın İstanbul temalı yağlı boya sergisini gezen İmamoğlu, aynı mekanda düzenlenen ve tarihi yarımada taksicilerine yönelik verilen sağlık ve turizm eğitimini de bir süre takip etti.



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