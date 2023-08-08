Ekrem İmamoğlu’ndan Tunceli ziyareti | Gazetecilerin önünde Kılıçdaroğlu ile telefonda konuştu

CHP’deki “değişim” tartışmalarını başlatan, çıkışlarıyla da tartışmaları alevlendirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye gitti.



İmamoğlu, burada gazetecilerin karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü.



İmamoğlu, görüşme sırasında Kılıçdaroğlu’na, “Genel başkanım cebinizi aradım ama ulaşamadım. Evinizin numarasını da çevirdim valla. Tunceli'deyiz, memnunuz burada ziyaretlerimizi yapıyoruz. Nazimiye'de bir konukevi yapmıştık biliyorsunuz. Orayı ziyaret edeceğiz. Sonra dönüş yapacağız. Bu benim dördüncü gelişim. Zaten çok seviyorum.” dedi.



İmamoğlu, bir araya geldiği vatandaşlara da, Kılıçdaroğlu ile konuşmasının içeriğini anlattı.



HOZAT VE OVACIK’I DA ZİYARET ETTİ



Eşi Dilek İmamoğlu ile Tunceli’ye giden Ekrem İmamoğlu, Hozat ve Ovacık ilçelerini ziyaret etti, belediye başkanları ve esnafla görüştü.



Halka seslenen İmamoğlu, seçim sonuçlarını da değerlendirdi, tarihi bir seçimin kaybedildiğini, nelerin eksik yapıldığının düşünülmesi gerektiğini söyledi.