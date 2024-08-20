Ekrem İmamoğlu'ndan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ile Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (HAK-İŞ) ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay

Başkanı , Ankara'da TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'i ziyaret etti.

Benzer bir ziyareti İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) da gerçekleştireceğini belirten İmamoğlu, “Emeğin temsilcisi olan konfederasyonların çalışmalarını çok önemsiyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret - 1 HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı olarak da toplu iş sözleşmelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesini dilediğini söyledi.

"Ülkemizin son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların yükünün büyük bir bölümünün, özellikle ücretli kesimin sırtında olduğunu bilen bir yöneticiyim.” diyen Başkanı İmamoğlu, bu sıkıntılı günlerin hızla aşılmasını arzu ettiğini belirtti.

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