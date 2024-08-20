Ekrem İmamoğlu'ndan TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'e ziyaret

Benzer bir ziyareti İstanbul’da Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) da gerçekleştireceğini belirten İmamoğlu, “Emeğin temsilcisi olan konfederasyonların çalışmalarını çok önemsiyorum." dedi.

İmamoğlu Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak da toplu iş sözleşmelerinin dengeli bir biçimde yönetilmesini dilediğini söyledi.



"Ülkemizin son dönemde yaşadığı ekonomik sıkıntıların yükünün büyük bir bölümünün, özellikle ücretli kesimin sırtında olduğunu bilen bir yöneticiyim.” diyen İBB Başkanı İmamoğlu, bu sıkıntılı günlerin hızla aşılmasını arzu ettiğini belirtti.