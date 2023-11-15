Ekrem İmamoğlu’ndan yerel seçimde ittifak mesajı: Çok iddialı birisiyim

Yerel seçim yaklaşıyor. CHP ile İYİ Parti arasında, yerel seçimde bir ittifak kurulup kurulmayacağına yönelik farklı açıklamalar gelmeye ise devam ediyor.



Kurultay sürecini tamamlayan CHP’de Parti Sözcüsü Deniz Yücel, yeni MYK’nın pazartesi günü gerçekleştirdiği ilk toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Biz geçmişte ittifak yaptığımız partilerle iletişimimizi hala sürdürüyoruz. Biz ittifaka hiçbir zaman kapımızı kapatmadık, kapatmayız.” dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bugün katıldığı partisinin grup toplantısında 81 ilde kendi adaylarını çıkarma mesajı verdi.



Yerel seçimde bir ittifak kurulup kurulmayacağına yönelik açıklamalar devam ederken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da bir ittifak mesajı verdi.



İmamoğlu, Esenler’de İSKİ Yenikapı Havzası yatırımlarının temel atma töreni sonrasında gazetecilere konuştu.



İmamoğlu, “Ben iddiayla, ısrarla diyorum ki; geçmiş dönem ittifakımız olan ve hala aslında o ittifakın bir belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu olarak söylüyorum ki; son ana kadar ittifak hem siyasi olarak ama aynı zamanda toplumun tabanında ittifakı kurma konusunda çok iddialı birisiyim.” şeklinde konuştu.



Bu konudaki iddiasını son ana kadar sürdüreceğini söyleyen İmamoğlu, “Gönül ister ki başta tabanda büyük bir ittifak, sonra da siyasi olarak üst ittifak kurulsun. Ama bir tarafı eksik kalırsa da en önemsediğim şey, milletin gönlünde kuracağımız büyük ittifaktır. Ben ona talibim.” dedi.



İmamoğlu şunları söyledi:



“Bu ittifakın içerisinde sadece birkaç siyasi parti yok. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, benim gönlümdeki ittifakın tarifini söylüyorum. İstanbul’da yaşayan 16 milyon insanımızın, başta çocuklarının, evlatlarının, gençlerimizin bir ‘Ekrem Ağabeyi’, bir ‘Ekrem Başkanı’ ya da onların tabiriyle, bazen ben de gülerek duyuyorum, ‘Eko Başkanı’ olmaya talibim. Burada da kimseyi ayırt etmiyorum birbirinden. Bu büyük ittifakı kuracağımıza da inanıyorum.”