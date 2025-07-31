Ekrem İmamoğlu'nun açtığı diploma davasında karar çıktı

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle ilgili karara ilişkin

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için başvuru yapılmıştı.

Talebi değerlendiren mahkeme "idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda" yürütmenin durdurulabileceğini hatırlattı.

Bu iki koşulun birlikte gerçekleşmediği kanaatine varan mahkeme yürütmenin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.

