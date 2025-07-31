Ekrem İmamoğlu'nun açtığı diploma davasında karar çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline karşı yapılan yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.
Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptaliyle ilgili karara ilişkin
İstanbul 5. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması için başvuru yapılmıştı.
Talebi değerlendiren mahkeme "idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda" yürütmenin durdurulabileceğini hatırlattı.
Bu iki koşulun birlikte gerçekleşmediği kanaatine varan mahkeme yürütmenin durdurulması talebini oy birliğiyle reddetti.
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