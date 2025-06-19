Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınıp, ifadesine başvurulan Avukat Mehmet Pehlivan, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Mehmet Pehlivan kendisine yapılan çağrı üzerine adliyeye geldi.

Avukat Pehlivan ifadesinin ardından savcılık tarafından, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatına örgüt üyeliği suçlaması yöneltildi.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verildi.

SORUŞTURMADA 4 ZANLI TAHLİYE EDİLDİ



İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu bulunan Adem Soytekin'in kardeşi Ogün Soytekin, koruması Murat Erenler, iş kadını Nezahat Kurt ve Bülent Yılmaz, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi.



Sulh ceza hakimliği, şüphelilerin tahliyesini kararlaştırdı.

