Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı.



Tutuklu Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı "rüşvete aracılık etme" suçundan Trabzon'da gözaltına alındı.

Yılmaz polis eşliğinde Trabzon’dan İstanbul’a getiriliyor.



DAHA ÖNCE BİR AVUKATI DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İBB soruşturması kapsamında daha önce de Ekrem İmamoğlu'nun bir başka avukatı Mehmet Pehlivan tutuklanmıştı.