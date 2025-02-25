Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından diploma savunması
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, İmamoğlu’nun üniversite diplomasına ilişkin iddialar hakkında bir basın toplantısı düzenledi. İmamoğlu’nun avukatı Prof. Dr. Adem Sözüer, dönemin mevzuatının İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçişe olanak tanıdığını söyledi. Avukat Mehmet Pehlivan ise o dönem yatay geçiş için üç kriter olduğunu, İmamoğlu’nun bu kriterleri karşıladığını ve o sene 51 öğrencinin İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yaptığını anlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü savcıya ifade verecek.
İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARINDAN BASIN TOPLANTISI
İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde bugün avukatları bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Prof. Dr. Adem Sözüer ile Mehmet Pehlivan, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.
İmamoğlu’nun avukatı Prof. Dr. Adem Sözüer, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce işletme okuduğunu, İstanbul Üniversitesi’nde de aynı bölüme yatay geçiş yaptığını söyledi.
Dönemin mevzuatının bu geçişe olanak tanıdığını söyleyen Sözüer, “O zamanki mevzuata göre, çalışkan öğrenciler için bu imkan var, ÖSS puanına da gerek yok. 1990 yılında YÖK’ün ya da başka kurumun biz bunu üniversite olarak görmüyoruz dediği bir yazdı da yok.” diye konuştu.
PEHLİVAN: İMAMOĞLU’NA ÖZEL BİR UYGULAMA YOK
Sözüer’in ardından sözü avukat Mehmet Pehlivan aldı. Pehlivan, İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasının siyasi gerekçelerle başlatıldığını savundu.
Pehlivan, “İmamoğlu’na yapılan özel bir uygulama yok. İsteyen herkes geçiş yapabilsin diye İstanbul Üniversitesi, Milliyet gazetesine ilan veriyor. Bu ilanda, işletme bölümü de bulunuyor. İlanı gören İmamoğlu, ailesi ve işi İstanbul’da olduğu için bundan yararlanıyor.” diye konuştu.
“İMAMOĞLU ÜÇ KRİTERİ DE KARŞILIYOR”
İstanbul Üniversitesi’nin verdiği ilanda, birinci kriterin başvurunun 14 Eylül 1990 tarihine kadar yapılması gerektiği olduğunu anlatan Pehlivan, İmamoğlu’nun 29 Ağustos 1990’da başvuru yaptığını ifade etti.
İlana göre ikinci kriter ise öğrencinin tüm derslerini geçmiş olması gerekiyor. Pehlivan, İmamoğlu’nun bu koşulu da karşıladığını söyledi.
Üçüncü kritere göre ise öğrencinin 60 not ortalamasını tutturması isteniyor. Avukat Pehlivan, İmamoğlu’nun not ortalamasının 62,5 olduğunu söyledi.
"51 ÖĞRENCİ BAŞVURDU"
Pehlivan sürecin şöyle devam ettiğini anlattı:
“Başvurular üzerine fakültede yatay geçiş komisyonu kuruluyor.
Yatay geçiş komisyonu, geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eyül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu toplşanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu’nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmiyet kazanıyor.
Komisyonun önerisi üzerine İmamoğlu ve 51 kişi için yönetim kurulu veriyor.
İmamoğlu 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt oluyor ve 2. sınıf talebesi olarak başlıyor.”
İMAMOĞLU'NUN DİPLOMASI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Savcılığın soruşturma başlattığının öğrenilmesinin ardından, YÖK'ün İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği ve diplomanın kesin olarak sahte olduğu haberleri yapıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Avukat Turan Taşkın Özer yaptığı bir açıklamada İmamoğlu'nun diplomasının Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından iptal edildiği iddialarını reddetti. Özer, açıklamasında "İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının YÖK tarafından iptal edildiği bilgisi doğru değildir. Çünkü YÖK’ün diploma iptal etme gibi bir yetkisi yoktur. Yalan haberler ve manipülasyonlara karşı kamuoyunu uyarıyorum" ifadelerini kullandı.
İMAMOĞLU NEREDEN MEZUN?
Diploması hakkında uzun süredir iddialar seslendirilen İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. İmamoğlu'nun eğitim geçmişi hakkındaki bilgiler şöyle:
Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesine aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) Bölümüne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalında başladığı yüksek lisans (MBA) eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak yüksek lisans eğitimini tamamladı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- İbb
- Ekrem İmamoğlu
- Soruşturma