Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarından diploma savunması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü savcıya ifade verecek.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATLARINDAN BASIN TOPLANTISI

İmamoğlu’nun ifadesi öncesinde bugün avukatları bir basın toplantısı düzenledi. Avukat Prof. Dr. Adem Sözüer ile Mehmet Pehlivan, sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu’nun avukatı Prof. Dr. Adem Sözüer, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nde İngilizce işletme okuduğunu, İstanbul Üniversitesi’nde de aynı bölüme yatay geçiş yaptığını söyledi.



Dönemin mevzuatının bu geçişe olanak tanıdığını söyleyen Sözüer, “O zamanki mevzuata göre, çalışkan öğrenciler için bu imkan var, ÖSS puanına da gerek yok. 1990 yılında YÖK’ün ya da başka kurumun biz bunu üniversite olarak görmüyoruz dediği bir yazdı da yok.” diye konuştu.



PEHLİVAN: İMAMOĞLU’NA ÖZEL BİR UYGULAMA YOK



Sözüer’in ardından sözü avukat Mehmet Pehlivan aldı. Pehlivan, İmamoğlu hakkındaki diploma soruşturmasının siyasi gerekçelerle başlatıldığını savundu.



Pehlivan, “İmamoğlu’na yapılan özel bir uygulama yok. İsteyen herkes geçiş yapabilsin diye İstanbul Üniversitesi, Milliyet gazetesine ilan veriyor. Bu ilanda, işletme bölümü de bulunuyor. İlanı gören İmamoğlu, ailesi ve işi İstanbul’da olduğu için bundan yararlanıyor.” diye konuştu.



“İMAMOĞLU ÜÇ KRİTERİ DE KARŞILIYOR”



İstanbul Üniversitesi’nin verdiği ilanda, birinci kriterin başvurunun 14 Eylül 1990 tarihine kadar yapılması gerektiği olduğunu anlatan Pehlivan, İmamoğlu’nun 29 Ağustos 1990’da başvuru yaptığını ifade etti.



İlana göre ikinci kriter ise öğrencinin tüm derslerini geçmiş olması gerekiyor. Pehlivan, İmamoğlu’nun bu koşulu da karşıladığını söyledi.



Üçüncü kritere göre ise öğrencinin 60 not ortalamasını tutturması isteniyor. Avukat Pehlivan, İmamoğlu’nun not ortalamasının 62,5 olduğunu söyledi.

"51 ÖĞRENCİ BAŞVURDU"

Pehlivan sürecin şöyle devam ettiğini anlattı:



“Başvurular üzerine fakültede yatay geçiş komisyonu kuruluyor.



Yatay geçiş komisyonu, geçişin kabulünü yönetim kuruluna öneriyor. 12 Eyül 1990’da İstanbul Üniversitesi Yönetim kurulu toplşanıyor ve aralarında Sayın İmamoğlu’nun da bulunduğu yatay geçişler onaylanıyor ve resmiyet kazanıyor.



Komisyonun önerisi üzerine İmamoğlu ve 51 kişi için yönetim kurulu veriyor.



İmamoğlu 2 Ekim 1990’da İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümüne kayıt oluyor ve 2. sınıf talebesi olarak başlıyor.”