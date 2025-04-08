Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun evinde arama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait yazlık evde jandarma arama yaptı. Ekipler, aramanın ardından evden ayrıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun evinde arama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan 'nun babasına ait Edremit'teki yazlık evde arama yapıldı.

Jandarma ekiplerinin araması dün gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun evinde arama - 1 Jandarma ekiplerinin arama yaptığı yazlık ev

Hasan İmamoğlu'na ait Edremit'in Güre Mahallesi'ndeki yazlık eve gelen ekipler, evin kapısını çilingirle açtırarak arama yaptı.

Ekipler, evdeki arama sonrasında bölgeden ayrıldı.

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