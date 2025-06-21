Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait arazide arama
Ekrem İmamoğlu'nun babasına ait Edremit Güre'deki arazide arama yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Başkan Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na ait Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı.
Araziye bugün saat 15.00 sıralarında jandarma ekipleri gitti.
Çevrede alınan güvenlik önleminden sonra ekipler arazide yaklaşık 2 arama yaptı.
Arama sonrası ekiplerin araziden ayrıldığı bildirildi.
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