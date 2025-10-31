Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, polis ekiplerince ifade vermeye götürüldü.

İbrahim Özkan İBB Meclisi'nde bir dönem İYİ Parti Grubu'nun başkanvekilliğini üstlenmişti.



İki yıl önce partisinden istifa eden Özkan, o süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından danışman olarak atanmıştı.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?

1975 doğumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi ve İBB Başkan Danışmanı İbrahim Özkan, Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Özkan 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu, 2017 yılında İYİ Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bağımsız Meclis Üyesi olan İbrahim Özkan İBB Başkan Danışmanı olarak görevine devam ediyor.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.



HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.



TUTUKLU SAYISI 122'YE YÜKSELDİ



Öte yandan 19 Mart'tan bu yana İBB'ye yönelik yapılan operasyonlarda tutuklu sayısı 122'ye yükseldi.