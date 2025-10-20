Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası ertelendi

18 Mart 2025'te İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu 61'inci toplantısında, İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomalarının “yokluk” ve “açık hata” iddiasıyla iptal edilmesine karar verdi.



Üniversite, toplam 38 kişinin yatay geçişlerinin incelendiğini, 10 kişinin kaydının silindiğini ve 28 kişinin diplomalarının iptal edildiğini duyurdu.



Bu gelişme üzerine 8 Temmuz 2025'te İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yargılanacağı iddianameyi kabul etti.



İddianamenin kabul edilmesi sonrası İstanbul 5. İdare Mahkemesi İmamoğlu'nun yürütmenin durdurulması talebini temmuz ayı sonlarında reddetti.



İmamoğlu'nun diploma bilgileri 5 Ağustos'ta İstanbul Üniversitesi'nin veri tabanından silindi ve e-Devlet'te de görünmez hale geldi.



DİPLOMA İDDİANAMESİNDEN NELER YER ALIYOR?



Soruşturmanın ardından 8 Temmuz 2025'te kabul edilen iddianamede, İmamoğlu'nun "resmi belgede sahtecilik" suçuna iştirak ettiği, "hileli bir şekilde aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunarak kullandığı" iddialarına yer verildi.



İddianamede, bu nedenle "resmi belgede sahtecilik" suçunun zincirleme şekilde işlendiği öne sürüldü.



İmamoğlu'nun "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, ayrıca işlemiş olduğu "kasıtlı suç" nedeniyle hapis cezasına mahkum edilmesi halinde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar verilmesi de istendi.



CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINI ETKİLEYEBİLİR



İmamoğlu'nun hapis cezasına mahkum edilmesi halinde cumhurbaşkanı adayı olabilmek için üniversite mezunu olma koşulu arandığı için açılan davanın sonucu kritik önemde.



CHP'nin 23 Mart'ta düzenlediği ön seçimde tek aday olan Ekrem İmamoğlu partinin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmişti.