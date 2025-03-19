Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi: Gözler yargı sürecinde

İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

Alınan karara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) gönderileceği açıklandı.



GÖZLER YARGI SÜRECİNDE

60 gün içerisinde diplomanın iptal kararının idari mahkemeye taşınması gerekiyor.



Bu kararın etkilerinden en dikkat çekini ise cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik olacak. Ekrem İmamoğlu, CHP'nin pazar günü yapacağı ön seçimin tek adayı. O seçimden sonra CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olacak.



Ancak diplomanın iptal kararı yargıdan dönmezse veya yürütmeyi durdurma kararı alınmazsa İmamoğlu yapılacak ilk seçimde cumhurbaşkanı adayı olamayacak.



Çünkü anayasanın 101. maddesinde "Cumhurbaşkanı yükseköğrenim yapmış Türk vatandaşları arasından seçilir." hükmü yer alıyor.



KARARA TEPKİLER

Kararın ardından İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında İmamoğlu, "İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı hukuksuzdur. Böyle bir karar alma yetkileri yoktur. Yetki, sadece İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’ndadır. Bu kararı alanların tarih ve adalet önünde hesap verecekleri günler yakındır. Adalete, hukuka ve demokrasiye susamış milletimizin yürüyüşü durdurulamayacak" dedi.



İmamoğlu'nun avukatlarından Mehmet Pehlivan, "Üniversite Yönetim Kurulu, böyle bir karar alamaz. İlan edilen karar, yok hükmündedir" dedi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Elbette enseyi karartacak değiliz. burada bize motivasyon çıkar. Bu 600 yıllık üniversite açısından bir kara lekedir. 23 Mart'ta yapacağımız seçimde Ekrem İmamoğlun adayımızdır" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı İmamoğlu ile telefonda görüştü. Yavaş, "Sonuna kadar haklı mücadelenizde yanınızda olacağınız, geçmiş olsun" mesajı verdi.

MANSUR YAVAŞ: 'ADAYLIĞIMI GÜNÜ GELİNCE DEĞERLENDİRECEĞİM' KARARIMI ASKIYA ALIYORUM

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, "Ben Ekrem Başkanımıza yapılan bu haksızlığı kabul etmiyorum. Tüm bu hukuki ve siyasi sürecin her dakikasında Ekrem Başkanımızın yanında olacağımı, böylesine hukuksuz bir süreçte daha önce üçlü masada ifade ettiğim, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığımı günü gelince değerlendireceğim' kararımı, bu hukuksuzluk ortadan kalkana kadar askıya alacağımı da kamuoyuna ilan ediyorum" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bu karar demokrasimize ağır bir darbe vurmuştur" dedi.



İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da karara tepki gösterdi. Dervişoğlu, "Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali, bir siyasi rakibin tasfiyesinden çok öte bir uygulamadır. Zayıflarla dolu hukuk ve demokrasi karnemize yazılan kötü bir not, sosyal barışımıza vurulan kaba bir darbe ve kaosa sürüklenmemize yönelik açık bir davetiyedir. Türkiye’yi yönettiğini zannedenleri sorumluluğa davet ediyorum. Ülkeye yazık etmeyin" dedi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise "İstanbul Üniversitesi’nin, Sayın Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi kararı açık bir hak ve hukuk gaspıdır" ifadeleri kullanıldı.