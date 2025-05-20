Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında kayıp olarak aranan Ekrem İmamoğlu'nun cep telefonu, bir eve düzenlenen operasyonda ele geçirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun kayıp cep telefonu sim kartsız ele geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne () ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı 'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, yapılan ihbar üzerine bir ikamette arama yapıldı ve İmamoğlu'nun kayıp olarak aranan cep telefonu ele geçirildi.

Öte yandan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir kişinin, söz konusu cep telefonunun yerini ihbarı üzerine ikamette arama yapıldığı ve cep telefonunun ele geçirildiği öğrenildi.

Sim kartsız olarak ele geçirilen telefon üzerindeki incelemeler sürüyor.

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