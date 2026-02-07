Ekrem İmamoğlu'nun koruması için adli kontrol talebi

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun koruması B.K. 7 Şubat Cumartesi günü gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında olduğu öğrenildi. B.K., yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İBB YOLSUZLUK SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'deki "para sayma" görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren tanıklar, "İBB Başkanı İmamoğlu ile çok sayıda kişinin, iş insanlarını para vermeye zorladıkları, bazı iş insanları ile hareket ederek haksız kazanç sağladıkları, piyon kişiler üzerinden alım satımlar yaparak suçtan elde ettikleri parayı akladıkları, para transfer ve tahsilinde gizli kasa diye tabir edilen sivil kişileri kullandıkları" yönünde iddiada bulundu.

HTS kayıtları, kamera görüntüleri, MASAK raporları ve 20'yi aşkın tanık ifadesinin yanı sıra İBB ve iştirak şirketleri tarafından yapılan açık hava reklam mecralarına ilişkin ihaleler, hizmet alımları ve muvazaalı sözleşmelerde usulsüzlük olduğuna ilişkin mülkiye müfettişliğince rapor düzenlenmesi üzerine, başsavcılık tarafından "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında başsavcılığın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 19 Mart'ta ilk operasyon yapıldı.

19 Mart'tan bu yana 100'ü aşkın şüpheli tutuklandı.