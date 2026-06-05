Ekrem İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı davası ertelendi
05.06.2026 10:09
Son Güncelleme: 05.06.2026 10:24
Ekrem İmamoğlu’na bu davada 2 yıl 7 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyor.
Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava 11 Eylül'e ertelendi.
Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı 'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı.
Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu, duruşmaya katılmayınca Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 11 Eylül'e ertelendi.
İmamoğlu'nun duruşmada hazır edilmesi için müzekkere yazıldı.
NE OLMUŞTU?
İmamoğlu, Tuzla’daki bir programda, Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu.
Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada Ekrem İmamoğlu beraat etmişti.
Tarafların itirazı üzerine Anadolu 16. Adliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılamaya başlanmıştı.