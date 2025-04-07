Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen İmamoğlu'nun avukatları, tutukluluk kararına itiraz dilekçesi verdi.

Avukatların itiraz dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini talep ederiz."

İmamoğlu'nun tutukluluk hali, mahkeme tarafından değerlendirilip karara bağlanacak.

MALİ SUÇLARLA İLGİLİ DOSYADAN TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve mali suçlarla ilgili iki ayrı suçlamayla operasyon başlatmıştı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan İmamoğlu, terör suçlamasından serbest kalmış, mali suçlarla ilgili dosyadan tutuklanmıştı.

23 MART'TA TUTUKLANDI

İBB başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İmamoğlu, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı. İmamoğlu, 23 Mart gününden bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.