Ekrem İmamoğlu’nun Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı’ya hakaret davasında karar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Sadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadan beraat etti.



İmamoğlu, Tuzla’daki bir programda, Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanıyordu.

Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada Ekrem İmamoğlu beraat etmişti. Tarafların itirazı üzerine Anadolu 16. Adliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılama yapıldı.



Bugün görülen duruşmaya İmamoğlu ve Yazıcı katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

“SİYASİ ELEŞTİRİNİN ÖTESİNDE”



Şadi Yazıcı’nın avukatı, “Şüpheli Ekrem İmamoğlu konuşmasında müvekkilime karşı birden fazla suç işlemiştir. Siyasi eleştirinin ötesinde hakaret içerikli sözler söylenmiştir. Şikayetimiz devam etmektedir. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

“SİYASİ ELEŞTİRİ VARDIR”

İmamoğlu’nun avukatı ise, “Siyasi eleştiri vardır. Kötü ekonomi yönetimine karşı yapılan bir eleştiridir. İfade hürriyeti kapsamında siyasi bir eleştiridir Müştekiye hakaret etmemiştir hatta oluşan tepkileri engellemeye çalışmıştır. Beraatini talep ediyoruz.” diye konuştu.



MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İmamoğlu’nun beraatine hükmetti.

Daha önce basit yargılama usulü ile yapılan yargılamada da beraat eden Ekrem İmamoğlu aynı dosyadan ikinci kez beraat etmiş oldu.

