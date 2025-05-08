Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli

Mahkemenin İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile sosyal medya platformu X'e iletildi. Karar ile Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı Türkiye sınırlarında erişime kapatıldı.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Konuya dair İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama yapıldı.

Açıklamada, İmamoğlu'nun X hesabından, 24 Nisan günü yapılan paylaşımın, suç işlemeye alenen tahrik suçunu oluşturabileceği değerlendirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Savcılığın erişim engeli talebini inceleyen İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'nin "Hesabın tamamına yönelik erişimin engellenmesi kararı verilmeden, teknik olarak söz konusu ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi mümkün olamayacağı" gözetilerek engel kararı aldığı belirtildi.

Mahkeme kararının ardından X platformunun hesaba erişimi engellendiği söylendi ve iki hafta içinde itiraz yolunun açık olduğu da belirtildi.

