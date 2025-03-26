İBB'de başkanlık seçimi başladı (Adaylar Nuri Aslan ve Zeynel Abidin Okul)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belirleniyor. İBB Meclisi’nde başlayan seçimde Nuri Aslan ve Zeynel Abidin Okul başkanvekilliği için yarışıyor.
İBB’ye yönelik operasyonda tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yerine vekaleten geçecek isim bugün belli oluyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekiliği seçimi İBB Meclisi'nde başladı.
Ekrem İmamoğlu'nun yerine iki aday başkanvekilliği için yarışıyor. CHP Grubu Nuri Aslan'ı, AK Parti Grubu Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.
İBB Meclisi toplantı salonunda oy verme işlemi de başladı.
İlk 2 tur oylamada 2 adaydan birinin gereken üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. 2 turda da gereken çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunluğa bakılacak.
ÇOĞUNLUK CHP'DE
CHP 176 üyesine karşılık, AK Parti'nin 120, MHP'nin 6, Büyük Birlik Partisi'nin iki üyesi ve bir de bağımsız üye bulunuyor.
Halihazırda görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci Başkan Vekili Nuri Aslan yürütüyor.
NURİ ASLAN KİMDİR?
Nuri Aslan; Sivas ilinde 1969 yılında dünyaya geldi. İlköğretim ve Lise eğitimini İstanbul'da Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gemi İnşaatı (Gemi Makinaları) Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında tamamladı. Özel bir şirkette Genel Müdürlük görevini yürüttü.
1999- 2004 yılları arası İstanbul Küçükçekmece ilçesinde Belediye Meclis Üyesi olarak görev aldı. 2009-2017 yılları arasında Kızılay Küçükçekmece Başkan Vekili, 2014-2018 yılları arası Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BEYSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2014- 2021 yılları arası İstanbul Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu( İSİFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2020 yılları arası Sivas Koyulhisar ve Köyleri Hizmet Vakfı (KODAV) Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. 2011-2019 yılları arası Beylikdüzü Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğinde bulundu.
2019-2024 yılları arası Beylikdüzü Belediyesi ve İBB Meclis Üyeliğine seçilen ASLAN, 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde de yeniden Beylikdüzü Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi seçildi. 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılan oylama ile Meclis 1. Başkan Vekili seçilen Aslan, evli ve üç çocuk babası.
ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?
Zeynel Abidin Okul, 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş İlçesi'nde dünyaya geldi.
İlköğretim ve Ortaokul tahsilini Ortaköy'de tamamlamış ardından Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu.
Üniversite eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden İnşaat Mühendisi olarak tamamladı.
SİYASİ KARİYERİ
Zeynel Okul, Adalet ve Kalkınma Partisi Beşiktaş İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.
2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş ancak seçimi kazanamamıştı.
2024 yılında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, AK Parti'nin grup başkanvekilliği getirildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İbb
- Ekrem İmamoğlu
- Nuri Aslan