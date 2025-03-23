Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim geçecek? İBB'de seçim ne zaman?

Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, rüşvet alma, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek ismin kim olacağı merak konusu oldu.



İBB'DE BAŞKAN VEKİLİ SEÇİMİ NE ZAMAN?



İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İBB Başkanı İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı.



Açıklamada, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26 Mart Çarşamba günü saat 13.00'te, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda 26 Mart Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür." ifadesi yer aldı.



ADAYLAR KİMLER?



Çoğunluğun CHP'de olduğu Belediye Meclisi 26 Mart Çarşamba günü toplanıp yeni başkan vekilini seçecek.



Seçimde yarışacak adaylar ise henüz belli olmadı.