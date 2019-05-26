İstanbul Gönüllüleri'ne hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Bize fırsat tanınmadı. 17-18 günde alelacele yetkimizi elimizden aldılar. Ama gördünüz, israfı önleyerek, tasarruf yaparak insanların cebine nasıl kazanç sağladığımızı bu kısa sürede ortaya koyduk. Herkese bunu anlatın. 18 günde öğrencilerimizin cebine 45 TL koyduk.

Suyu ucuzlattık. Dini, milli ve resmi bayramlarda ücretsiz ulaşımı sağladık. 18 günde yaptıklarımızı kıskanan o bir avuç insan düşünseniz ya, 1800 günde vallahi çatlarlar. Biz, o bir avuç insanı çatlatmaya ama 16 milyon insanı mutlu etmeye geldik" dedi.



“EV ZİYARETLERİ YAPIN, GÖREV ALMAYI TEŞVİK EDİN"



İmamoğlu, “Mümkünse gönüllü arkadaşlarımız bu bayramda evlerinde kalsın. Disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Ev ziyareti yapın, görev almayı teşvik edin. On binlerce insanla süreci destekleyeceğimiz için o aldığınız sandık listesinde her komşunuzu ziyaret edin, bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın, paylaşın, konuşun ama asla münakaşa etmeyin. Sandıkların güvenliğini sağlamayı ilçedeki sandık başından seçim kurullarına, il seçim kurullarına, YSK'ya kadar sandık güvenliğini hep birlikte sağlamaya hazır mıyız?" şeklinde konuştu.



“SİZLERE SÜRPRİZLERİM OLACAK"



Bayramdan sonraki 2 haftanın çok önemli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Sizlere sürprizlerim olacak. Güzel şeyler söyleyeceğim son bir hafta kala. Sandığa hazırlık yapalım. Eğitimlere katılın. Mutlaka sandıkta görev alalım. Binlerce avukat görev alacak. Farkında mısınız? Her şey çok güzel olmaya başladı. Umut, yüzlerinizi güldürüyor. Enerjimiz çok yüksek. Bana 24 saat yetmiyor. Enerjisi yüksek bir kardeşiniz var. Ayağa kalkın İstanbul. Herkese söyleyin. Herkes konuşsun. Ve deyin ki, ' Her şey çok güzel olacak" diye konuştu.



İmamoğlu, daha sonra Samandıra'ya geçerek seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.



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