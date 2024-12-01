Eksi 18 derecede sıcak görüntüler: Aç tilkiyi elleriyle besledi

Dondurucu soğukların etkili olduğu Bayburt'ta, doğada yiyecek bulamayan bir tilki, karnını doyurmak için Konursu köyüne indi.

Etrafta dolanan tilkiyi gören Celil Mercimek isimli vatandaş, evden ekmek alarak tilkiyi elleriyle besledi. Ürkek ve aç tilki, kendisine uzatılan ellerden korka korka ekmek yedi.

Her an tetikte olan tilki, bir hamleyle ekmekten kopardığı parçayı alarak hızla gözden kayboldu.

Tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen o görüntüleri ise, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

