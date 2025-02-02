Eksi 31 ile Doğu dondu

Erzurum, Ardahan, Ağrı'da soğuk hava etkili oldu. Doğu'da en düşük hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 31 derece olarak ölçüldü.

Eksi 31 ile Doğu dondu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü kentte, soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Buzlanma ve kırağı oluşan kentte, araçların camları buzla kaplandı.

Kırsal kesimlerde de etkisini artıran soğuk havalar hayatı olumsuz yönde etkilerken, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi'nde sıcaklık sıfırın altında 31 derece ölçüldü.

AĞRI

Gece termometrelerin sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği Ağrı'da soğuk hava nedeniyle buzlanma ve kırağı oluştu.

Ağrı'da soğuk hava nedeniyle Murat Nehri buzla kaplandı, ağaçlar kırağı tuttu. Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve çadır kullandı.

Bazı vatandaşlarda soğuk hava nedeniyle çalışmayan araçlarına takviye yaptı.

Eksi 31 ile Doğu dondu - 1

ARDAHAN

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece sıfırın altında 24 derece soğuk havanın yaşandığı kentte buzlanma oluştu.

Soğuk nedeniyle ev ve iş yerlerin camı buz tuttu ağaçlar kırağı kapladı.

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