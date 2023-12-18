Eksi puanla üniversite iddiası: Bakan Tekin'den açıklama

MEB'İN STK'LARLA YAPTIĞI PROTOKOLLERE YÖNELİK ELEŞTİRİLER



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın 2024 yılı bütçesinin hayırlı olmasını dileyerek, fikir ve eleştirilerle sürece katkı yapan milletvekillerine teşekkür etti.



Milli Eğitim Bakanlığının STK'larla yaptığı protokollere ilişkin iddialara değinen Bakan Tekin, şunları söyledi:



"Defalarca söyledik; biz STK'larla protokol yapıyoruz, aklınıza gelebilecek, Türkiye'de eğitim öğretim sürecine destek olabilecek bütün STK'larla protokol imzalıyoruz. Ama hiçbir Allah'ın kulu şunu söyleyemez; 'Herhangi bir STK'ya bir tek kuruş kamu kaynağını ödediniz' diyen kimse olamaz, böyle bir şey yok. Arkadaşımız bu rakamı nereden uyduruyor, bilmiyorum. 'Yalan söylüyor' demiyorum, nezaketsizlik olmasın ama o rakamı nereden aldıysa gelsin bizimle paylaşsın, biz de kendisine söyleyelim. Biz burada size bütçemizin hesabını veriyoruz. Sizin söylediğiniz rakamı bir tarafa bırakın, 'bir tek kuruş dahi bahsettiğiniz herhangi bir STK'ya kaynak aktarılmamıştır.' diyorum. Başka nasıl izah edilir, bilmiyorum."



Bakan Tekin, bir soru üzerine kişisel kariyeriyle ilgili iddialar ve eleştirilere ilişkin de değerlendirmede bulundu.



"Bir defaya mahsus bu soruyla ilgili cevabımı vermek istiyorum." diyen Tekin, 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine kayıt yaptırdığını, 1994 yılında mezun olduktan sonra bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığını ve 2006 yılında doçent olduğunu söyledi. Çalıştığı üniversite profesörlük ilanı çıkmak üzereyken 2011 yılında bürokrasiye geçtiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:



"Milli Eğitim Müsteşarı olarak da burada bulundum, 5 tane bütçeye katıldım. Bu bütçelerin hepsinde, YÖK dahil üniversitelerin tamamının bütçesi tartışıldı ve dolayısıyla yükseköğretimle ilgili bütün süreçleri yakinen takip ettim. 2018 yılında müsteşarlığın kaldırılması sebebiyle benimle ilgili daha önce çalıştığım üniversiteye çıkan ilan üzerine profesörlük kadrosuna başvurdum, profesör olarak atandım. Yani yasa, kararname benim için falan değiştirilmedi. Ben değiştirilen kararnameden sonra rektör olarak atandım. Bunu bir defaya mahsus söylüyorum. TBMM'nin saygınlığı açısından konuyu özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum."

EKSİ PUANLA ÜNİVERSİTE İDDİASI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in gündeminde YKS’deki tüm sınavların toplamında eksi net yapan adayların üniversite kazandığı iddiası da vardı.



Tekin, "Eksi puanla üniversiteye giren öğrenciler. Bu külliyen yanlış bilgi. Hukuken mümkün olmayan teknik olarak yanlıştır. Eksi netle üniversiteye girdiği anlamına gelmez. Bu şekilde üniversitelere öğrenci kaydedilmesi mümkün değildir." dedi.

TÜRKİYE'NİN OECD VE PISA RAPORLARI

Türkiye’nin OECD ülkeleri ile başarı farkını kapattığını söyleyen Tekin, "On yıldan uzun süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren ülkelerden biri Türkiye'dir. Türkiye matematik ve fen bilimlerinde istikrarlı ilerleme sağlayan ülkelerden biridir." diye konuştu.



MÜLAKAT TARTIŞMALARI



Bakan Tekin, atamalarda mülakatın kaldırılmasına ilişkin de "Hukuk, hukuk devleti, bu kavramlara inanan bir insanım, şu anda ben Milli Eğitim Bakanıyım. Daha önce 'Ben şu anda öğretmeni istihdam edeceksem, mer'i mevzuata göre istihdam edeceğim.' dedim. Kullandığım cümle budur. Mer'i mevzuat nedir? Mülakat. Mülakat var ve şu anda öğretmen arkadaşlarımız doğrudan mülakat notuna göre atanıyorlar. Yani KPSS puanı değil, KPSS'den belli puanı alanlar mülakata dahil oluyorlar. Peki mülakatta ne veriliyor? KPSS skorunun aynısı." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 yılı bütçeleri kabul edildi.



TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.