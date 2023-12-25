Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli

Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'ün son alan adı da milli güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
10 gün içerisinde ikinci erişim engelli getirilen "eksisozluk1923.com" alan adı milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla erişime engellendi.
Ekşi sözlük, TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik olumsuz nitelikte, TCK'nın 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" ve diğer suç unsurlarını içeren yorum ve paylaşımlara ilişkin Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
ANKARA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlerimize yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.
İSTANBUL
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"23 Aralık'ta Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonları kapsamında şehit olan askerlerimize ve ailelerine yönelik bugün ekşisözlükte 'oğlum şehit oldu ne mutlu bana' başlığı altında suç unsuru içerdiği değerlendirilen paylaşım ve yorumları yapan hesaplara ilişkin TCK'nın 216. maddesinde belirtilen 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama' ve 301. maddesinde belirtilen 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMA GÖZALTI
Antalya'da sosyal medya sitesinde şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen O.K., gözaltına alındı.
EKŞİ SÖZLÜK NEDİR? PAYLAŞIMLAR NASIL DENETLENİYOR?
Daha öncede Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan Ekşi Sözlük, kendisini kayıtlı yazarların yorumlarını içeren Türkiye merkezli katılımcı bir sözlük olarak nitelendiriyor. Platform, katılımcılara mesaj paylaşma hizmeti sunarak, ziyarete bağlı olarak reklam gelir elde ediyor.
Ekşi Sözlük, yazar olarak nitelendirdiği üyelerin açtığı başlıklar ve yine kayıtlı yazarların bu başlıklara yorum yaptığı bir platform olarak biliniyor.
Ekşi Sözlük, 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde erişime engellenmişti. Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi "eksisozluk2023.com" olarak yeni bir alan adına taşımıştı.
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