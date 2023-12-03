Ekşi Sözlük'te pedofili skandalında 3. gün: Tepkiler sürüyor, somut bilgi yine paylaşılmadı

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te, bir bebeğe yönelik istismar görüntülerinin paylaşıldığı 30 Kasım tarihinde ortaya çıktı.

Ekşi Sözlük'teki pedofili skandalını bir yazar, X'te yaptığı paylaşımla ortaya çıkardı.

Ekşi Sözlük'teki başka bir yazarın, platform içindeki mesajlaşma uygulamasında kendisine bebek istismarı görüntülerinin ve mesajlarının göndermesi üzerine, aynı platformda içinde başlık açarak rezaleti sergilemek isteyen yazar, hesabının kapatıldığını ileri sürdü.

Yazar, daha sonra X hesabında durumu paylaştı ve ardından tepkiler gelmeye başladı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ



Bakanlık, bebek istismarı iddiasına ilişkin inceleme başlattı ve açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, şöyle denildi:



"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır."

SÖZLÜK YAZARLARINDAN TEPKİ

Platformdaki yazarlar da pedofili skandalında sözlük yönetimine ve sapığın bulunmamasına tepkili.



Konuya ilişkin açılan başlığa yorum yapan yazarlar, şu ifadeleri kullandı:

"Hala bulunamayan geberesice bir sapık ve konuyu sabitlemeyi bırak, gündeme bile almayan bir ekşi yönetimi var. konu oldu diye sayfa sayfa taradım. saat 10.26da girdi var ama konu sol frame de değil"



"Nasıl hala bulunamıyor bu sapık. elini kolunu sallayarak dolaşıyor resmen"



"Yakalanıp yakalanmadığını merak ettiğim, sözlük yönetiminin savcılığa başvurup vurmadığını öğrenmek istediğim olay."

"BU İLK DEĞİL, SÖZLÜĞE DADANDILAR"

Başka bir yazar ise geçtiğimiz yıl eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını hatırlattı.

Yapılan yorumda şu ifadeler yer aldı:

"İlginç bir olay halini alan pedofili olayı. şöyle ki: 18 eylül 2022'den beri bir ya da birileri tarafından sözlüğe çaylak hesaplar üzerinden pedofili içerikler atılıyor. ve bu, düzenli olarak belli aralıklarla yapılıyor.



önce g. doğu asya'da 7 yaşında bir kızla ilişki yaşadığını iddia eden bir hesap vardı. ailesine para verdim falan diyordu. bir ara 11 yaşındaki yeğenimle ilişkiye giriyorum diye bir şeyler yazan bir hesap vardı. hatta kızın elinde bir kağıt vardı ve üzerinde bunun nicki ile tarih vardı. güya ilişkiye girdiği videoları satıyormuş. şimdi de bebeğin karnına tarih atılan ve tecavüze uğrayan bir fotoğraf olduğu söyleniyor.



yine bunların dışında benzer başka olaylar olmuş. yani başka hikayeler adı altında siteye pedofili içerik atılmış. buna karşılık sözlük göstermelik bazı önlemler almıştır.



bir de başka kişiler ve platformlar tarafından da bu arkadaş savcılığa verildi ama bir sonuç çıkmadı galiba.



sonuç olarak elimizde sözlüğe dadanmış anti sosyal bir sapkın tip ya da tipler var. bakalım ne olacak?"

30 KASIM'DAN BU YANA EKŞİ SÖZLÜK'TEN AÇIKLAMA YOK

Ekşi Sözlük, 30 Kasım'da bir yazılı açıklama yaparak pedofili içeriklerin paylaşımını doğruladı.

Platformun, "bebeğe cinsel istismarı", çocuk istismarı olarak değerlendirdi ve bu paylaşımı yapanın üye veya üyelerinin bir süredir farklı hesaplarla paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini açıkladı.



Bebek istismarının X'de paylaşılmasının ardından kendisini "Ceo" olarak tanıtan Başak Purut, X hesabından Ekşi Sözlük adına eleştirilere yanıt verdi. Purut, bir süredir bir çocuk istismarcısıyla uğraştıklarını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ama ne zaman bu duyurunun yapıldığını belirtmedi.

O tarihten bu yana olayla ilgili yeni bir açıklama yapılmazken tepkiler de artarak devam ediyor.