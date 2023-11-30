Ekşi Sözlük’teki pedofili iddiası ardından Bakanlık'tan açıklama geldi

Bir Ekşi Sözlük yazarının pedofili kullanıcı tarafından kendisine mesaj olarak gönderilen istismar görüntülerini ifşa ettiği gerekçesiyle site yöneticileri tarafından banlandığı iddia edildi. Olayın sosyal medyada yankı bulması ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi Sözlük’teki pedofili iddiası ardından Bakanlık'tan açıklama geldi

Sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te bir bebeğin istismar edildiğine dair iddialar yer almıştı. Olayın sosyal medyada yayılması ardından birçok kişi "" ve "Ekşi Sözlük" etiketiyle tepkilerini dile getirdi. ve Sosyal hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi Sözlük’teki pedofili iddiası ardından Bakanlık'tan açıklama geldi - 1

Bakanlığın hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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