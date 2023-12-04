Ekşi Sözlük'teki pedofili skandalı: En son ne biliyoruz?

Kayıtlı üyelerin paylaşım yaptığı sosyal medya platformu Ekşi Sözlük'te geçen hafta perşembe çocuk istismarı görüntülerinin paylaşılmasının üzerinden 4 gün geçti. Emniyet birimleri, paylaşım yapan veya yapanları araştırıyor.

4.gününde Ekşi Sözlük'teki pedofili skandalı hakkında ne biliyoruz?

EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ PEDOFİLİ SKANDALI NEDİR?



Skandalı geçtiğimiz hafta perşembe günü bir sözlük yazarı ortaya çıkardı. Platform içindeki paylaşımlarda kendisine bebek istismarı görüntülerinin ve mesajlarının gelmesi üzerine, aynı platformda içinde başlık açarak rezaleti sergilemek isteyen yazar, hesabının kapatıldığını ileri sürdü. Yazar, daha sonra X'de durumu paylaştı ve ardından tepkiler gelmeye başladı. Yazar, 2-3 gündür bu konuda girişimler bulunduğunu, Ekşi Sözlük yönetiminin üyeliğini pasifi alarak skandalı ortaya çıkarmasını engellediğini ileri sürdü.



Paylaşımın ardından olay sosyal medyada hızla yayılarak büyük tepkilere neden oldu. Tepkilerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bakanlık, bebek istismarı iddiasına ilişkin inceleme başlattı ve açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, şöyle denildi:



"Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır."



EKŞİ SÖZLÜK PEDOFİLİ İÇİN NE DEDİ?



Ekşi Sözlük, perşembe günü akşam saatlerinde açıklama yaparak, pedofili içeriklerin paylaşımını doğruladı. Platformun, "bebeğe cinsel istismarı", çocuk istismarı olarak değerlendirdi ve bu paylaşımı yapanın üye veye üyelerinin bir süredir farklı hesaplarla paylaşımlar yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

EKŞİ SÖZLÜK KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?



Ekşi Sözlük'ün açıklamasından, durumu siteye içerik girenlerin önce farkettiği anlaşılıyor. Platform kendisini şöyle savundu:



"-Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik.



- Bu sebeple öncelikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık.



- Ancak suça konu görselleri yayan kişi, ekşi sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı.



- Bununla birlikte her ne kadar iyi niyetle de olsa, suça konu görselleri ve bu görsellerin linklerini "kamuoyu oluşturmak" adına paylaşan diğer kullanıcılarımızın da hesaplarına müdahalelerde bulunduk ancak anlatıldığı şekilde hesaplarını kapatmadık, hesaplarını bir süreliğine çaylak statüsüne getirdik.



- Ayrıca, her ne kadar ekşi sözlük bir yer sağlayıcı olarak, tabi olduğu kanuna göre yer sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı içeriklerle yalnızca şikayet edildiği takdirde yayından çıkarmakla yükümlü olsa da suç duyurusunda bulunduk.



Açıklamadan platformun çocuk istismarı veya benzer görüntülerinden ancak şikayet üzerine haberi olduğu anlaşılıyor. Platformun açıklamasında, pedofili ile ilgili incemeleri sırasında, katılımcının "yazar" statütüsünden "çaylak" statüsüne indirildiği belirtiliyor. Yani katılımcı üyelikten çıkarılmamış, mesaj ve girme hakkı engellenmiş.



EKŞİ SÖZLÜK SKANDALI KAPATMAK MI İSTEDİ?



Bebek istismarının X'de paylaşılmasının ardından kendisini "Ceo" olarak tanıtan Başak Purut isimli bir paylaşımcı, Ekşi Sözlük adına eleştirilere yanıt verdi. Purut, bir süredir bir çocuk istismarcısıyla uğraştıklarını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ama ne zaman bu duyurunun yapıldığını belirtmedi.



Purut, istismarcıyı teşhir etmek isteyen yazarlarının engellenmesini de, bu yazarın istismar görüntülerine de bağlantı vermesi nedenine dayandırdı. Engellendiğini ileri süren yazar da Purut'a X'de yanıt verererek, gerçeği söylemediklerini, istismara uğrayan bebeğin görüntülerini de yetkili biri istemediği sürece paylaşımlarında kullanmadığını söyledi. Bu yazar, bebek istismarı yapanın platform tarafından engellenmediğini, paylaşıma devam ettiğini ve bazı görselleri de bu şekilde edindiğini söyledi.



Olayı duyuran "Görko" isimli üye, platformu kendisini susturmak yerine, herekete geçmeye davet etti ve iki gündür konuyu gündeme getirdiğini, ihbarlarda bulunduğunu buna karşılık dün yine çocuk istismarcısının Ekşi Sözlük'de benzer fotoğrafları paylaşmaya devam ettiğini ileri sürdü.



Tartışmaya katılan üyeler, Ekşi Sözlük'de geçmişte de benzer olayların yaşandığını ve üstünün kapatıldığını ileri sürdü. Bazı üyeler, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Purut'dan pedofili için yaptığı suç duyurusunun belgelerini sordu. Purut, suç duyurusunun gizli olduğunu ileri sürerek, ayrıntı vermektten kaçındı. Purut, bir süre sonra paylaşım yapmayı bıraktı.

SÖZLÜK YAZARLARI: BU İLK DEĞİL



Platformdaki yazarlar da pedofili skandalında sözlük yönetimine ve sapığın bulunmamasına tepkili.



Konuya ilişkin açılan başlığa yorum yapan yazarlar, şu ifadeleri kullandı:



"Hala bulunamayan geberesice bir sapık ve konuyu sabitlemeyi bırak, gündeme bile almayan bir ekşi yönetimi var. konu oldu diye sayfa sayfa taradım. saat 10.26da girdi var ama konu sol frame de değil"



"Nasıl hala bulunamıyor bu sapık. elini kolunu sallayarak dolaşıyor resmen"



"Yakalanıp yakalanmadığını merak ettiğim, sözlük yönetiminin savcılığa başvurup vurmadığını öğrenmek istediğim olay."



"BU İLK DEĞİL, SÖZLÜĞE DADANDILAR"



Başka bir yazar ise geçtiğimiz yıl eylül ayında da benzer bir olay yaşandığını hatırlattı.



Yapılan yorumda şu ifadeler yer aldı:



"İlginç bir olay halini alan pedofili olayı. şöyle ki: 18 eylül 2022'den beri bir ya da birileri tarafından sözlüğe çaylak hesaplar üzerinden pedofili içerikler atılıyor. ve bu, düzenli olarak belli aralıklarla yapılıyor.



önce g. doğu asya'da 7 yaşında bir kızla ilişki yaşadığını iddia eden bir hesap vardı. ailesine para verdim falan diyordu. bir ara 11 yaşındaki yeğenimle ilişkiye giriyorum diye bir şeyler yazan bir hesap vardı. hatta kızın elinde bir kağıt vardı ve üzerinde bunun nicki ile tarih vardı. güya ilişkiye girdiği videoları satıyormuş. şimdi de bebeğin karnına tarih atılan ve tecavüze uğrayan bir fotoğraf olduğu söyleniyor.



yine bunların dışında benzer başka olaylar olmuş. yani başka hikayeler adı altında siteye pedofili içerik atılmış. buna karşılık sözlük göstermelik bazı önlemler almıştır.



bir de başka kişiler ve platformlar tarafından da bu arkadaş savcılığa verildi ama bir sonuç çıkmadı galiba.



sonuç olarak elimizde sözlüğe dadanmış anti sosyal bir sapkın tip ya da tipler var. bakalım ne olacak?"

EKŞİ SÖZLÜK NEDİR? PAYLAŞIMLAR NASIL DENETLENİYOR?



Daha öncede Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan Ekşi Sözlük, kendisini kayıtlı yazarların yorumlarını içeren Türkiye merkezli katılımcı bir sözlük olarak nitelendiriyor. Platform, katılımcılara mesaj paylaşma hizmeti sunarak, ziyarete bağlı olarak reklam gelir elde ediyor. Kendisini "Kutsal bilgi kaynağı" tanımlayan platform, editoryal denetim olmadığı için bu tür paylaşımları filtre edemiyor ve son olaydan da anlaşıldığı gibi, vahim içerikler üyeler şikayet ederse farkediliyor.



Ekşi Sözlük, yazar olarak nitelendirdiği üyelerin açtığı başlıklar ve yine kayıtlı yazarların bu başlıklara yorum yaptığı bir platform olarak biliniyor.



Ekşi Sözlük, 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde erişime engellenmişti. Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi "eksisozluk2023.com" olarak yeni bir alan adına taşımıştı.