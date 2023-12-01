Ekşi Sözlük'teki pedofili skandalı hakkında ne biliyoruz?

EKŞİ SÖZLÜK KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU?

Ekşi Sözlük'ün açıklamasından, durumu siteye içerik girenlerin önce farkettiği anlaşılıyor. Platform kendisini şöyle savundu:

"-Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcının bir süredir farklı hesaplar açarak içerikler girdiğini tespit ettik.

- Bu sebeple öncelikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık.

- Ancak suça konu görselleri yayan kişi, ekşi sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı.

- Bununla birlikte her ne kadar iyi niyetle de olsa, suça konu görselleri ve bu görsellerin linklerini "kamuoyu oluşturmak" adına paylaşan diğer kullanıcılarımızın da hesaplarına müdahalelerde bulunduk ancak anlatıldığı şekilde hesaplarını kapatmadık, hesaplarını bir süreliğine çaylak statüsüne getirdik. Çocuk pornografisi, gündem yaratmak ve kamuoyu oluşturmak gibi niyetlerle dahi olsa çok hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle, motivasyonunun görünürlük olduğu açıkça belli olan bu kişi ile ilgili açılan başlıklar ve girilen entry'leri de paylaşılan görseller sebebiyle yayından kaldırdık.

- Ayrıca, her ne kadar ekşi sözlük bir yer sağlayıcı olarak, tabi olduğu kanuna göre yer sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı içeriklerle yalnızca şikayet edildiği takdirde yayından çıkarmakla yükümlü olsa da suç duyurusunda bulunduk.

Açıklamadan platformun çocuk istismarı veya benzer görüntülerinden ancak şikayet üzerine haberi olduğu anlaşılıyor. Platformun açıklamasında, pedofili ile ilgili incemeleri sırasında, katılımcının "yazar" statütüsünden "çaylak" statüsüne indirildiği belirtiliyor. Yani katılımcı üyelikten çıkarılmamış, mesaj ve girme hakkı engellenmiş.



EKŞİ SÖZLÜK PEDOFİLİYLE İLGİLİ NE DİYOR?

Bebek istismarının X'de paylaşılmasının ardından kendisini "Ceo" olarak tanıtan Başak Purut isimli bir paylaşımcı, Ekşi Sözlük adına eleştirilere yanıt verdi. Purut, bir süredir bir çocuk istismarcısıyla uğraştıklarını belirterek, suç duyurusunda bulunduklarını söyledi ama ne zaman bu duyurunun yapıldığını belirtmedi.

Purut, istismarcıyı teşhir etmek isteyen yazarlarının engellenmesini de, bu yazarın istismar görüntülerine de bağlantı vermesi nedenine dayandırdı. Engellendiğini ileri süren yazar da Purut'a X'de yanıt verererek, gerçeği söylemediklerini, istismara uğrayan bebeğin görüntülerini de yetkili biri istemediği sürece paylaşımlarında kullanmadığını söyledi. Bu yazar, bebek istismarı yapanın platform tarafından engellenmediğini, paylaşıma devam ettiğini ve bazı görselleri de bu şekilde edindiğini söyledi.

Olayı duyuran "Görko" isimli üye, platformu kendisini susturmak yerine, herekete geçmeye davet etti ve iki gündür konuyu gündeme getirdiğini, ihbarlarda bulunduğunu buna karşılık dün yine çocuk istismarcısının Ekşi Sözlük'de benzer fotoğrafları paylaşmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Tartışmaya katılan üyeler, Ekşi Sözlük'de geçmişte de benzer olayların yaşandığını ve üstünün kapatıldığını ileri sürdü. Bazı üyeler, suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek Purut'dan pedofili için yaptığı suç duyurusunun belgelerini sordu. Purut, suç duyurusunun gizli olduğunu ileri sürerek, ayrıntı vermektten kaçındı. Purut, bir süre sonra paylaşım yapmayı bıraktı.

EKŞİ SÖZLÜK NEDİR? PAYLAŞIMLAR NASIL DENETLENİYOR?



Daha öncede Türkiye'de erişim engeliyle karşılaşan Ekşi Sözlük, kendisini kayıtlı yazarların yorumlarını içeren Türkiye merkezli katılımcı bir sözlük olarak nitelendiriyor. Platform, katılımcılara mesaj paylaşma hizmeti sunarak, ziyarete bağlı olarak reklam gelir elde ediyor.



Ekşi Sözlük, yazar olarak nitelendirdiği üyelerin açtığı başlıklar ve yine kayıtlı yazarların bu başlıklara yorum yaptığı bir platform olarak biliniyor.



Ekşi Sözlük, 21 Şubat ve 13 Mayıs 2023 tarihlerinde erişime engellenmişti. Yapılan itirazlara rağmen açılmayan platform bu kez siteyi "eksisozluk2023.com" olarak yeni bir alan adına taşımıştı.