Kırıkkale'de özel hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tepki gösterdiği eczacının eşi V.K. tarafından, hastanedeki odasında darbedildi.



Olay, 14 Mart Tıp Bayramı'ndan bir gün önce dün akşam saatlerinde Ovacık Mahallesi'nde bulunan özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre, Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Öncel, muayene için gelen hastasına yazdığı reçetede yer alan 3 ilacın tamamının verilmediği gerekçesiyle eczacı E.K.'yi arayarak nedenini sordu.

Dr. Mehmet Öncel, iddiaya göre E.K.'ye, prosedürü uygulamadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Doktor ile telefonda tartışan E.K, durumu eşi V.K.'ye bildirdi. V.K., hastaneye giderek Dr. Öncel, ile odasında tartışmaya başladı. Tartışma sırasında V.K., Dr. Mehmet Öncel'i darbederek, odasındaki eşyayı dağıttı. Yaşanan arbede sırasında devrilen dolabın camı kırıldı.

GÖZALTINA ALINDI



V.K., olayın ardından hastaneden ayrılırken, cam kırıklarının sol bileğine çarpması sonucu yaralanan Dr. Öncel, polise şikayette bulundu. Polis, şikayet üzerine V.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

35 YILLIK DOKTOR

Darbedildiği öne sürülen doktor, yaşadıklarını anlattı. Op. Dr. Mehmet Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir hastasının ilaçlarının eczaneden eksik verildiğini beyan etmesi üzerine eczaneyi aradığını söyledi.



İlaçların 3 kutu yazıldığını ve niye eksik verildiğini sorduğunu belirten Öncel, şöyle konuştu:



"Şahıs biraz ters konuştu. Biz de telefonu kapattık. Öğleden sonra eczacının eşi olduğunu söyleyen bir kişi, poliklinikte direkt bizi darbetti. Arbede esnasında camlar kırıldı. Sekreterim travma yaşadı. Olay bundan ibaret. Hukuki süreci başlattık. Bundan sonrasını hukuki süreci takip edeceğiz. Kırılan camlardan dolayı ellerimde ve kollarımda çizikler oluştu. Sol omzumda da bir hareket kısıtlılığı ve hassasiyeti var. Üzücü bir olay. 25 yıla yakın devlet hastanelerinde çalıştım. Toplam 35 yıllık meslek hayatım var. İlk defa başıma gelen bir olay. Maalesef çok üzücü. Ama son yıllarda sağlıkta şiddet gündemde. Çok üzücü bir durum."

