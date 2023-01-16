Ekvador'dan gelen gemiden kokain çıktı

Mersin Limanı'ndaki bir gemide 56 kilogram kokain ele geçirildi.



Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Ekvador'dan gelen bir geminin takibe alındığı bildirildi.

Geminin limana yanaşmasından itibaren izlenen şüpheli konteyner, liman sahasına indirildikten sonra x-ray taramasından geçirildi.



Tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpekler eşliğinde arama yapıldı. Aramada, konteynerin soğutucu kısmına gizlenmiş çok sayıda paket bulundu.

Alınan numune uyuşturucu ve kimyasal tespit cihazında analiz edildiğinde maddenin kokain olduğu ortaya çıktı.



Toplam 56 kilogram kokaine el konulurken, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma sürdürülüyor.