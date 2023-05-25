EKYS sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB-EKYS sonuç tarihi

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) sonuç tarihine yönelik araştırmalar sürüyor. Takvime göre, EKYS sonuçları haziran ayının ilk günlerinde ilan edilecek. Peki, EKYS sonuçları açıklandı mı? İşte 2023 MEB-EKYS sonuç tarihi...

EKYS sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB-EKYS sonuç tarihi

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde belirtilen sınav merkezlerinde yapıldı. sürecinin geride kalması ardından gözler sonuçlara çevrildi.  

EKYS sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB-EKYS sonuç tarihi - 1

SONUÇ TARİHİ

takvimine göre, MEB EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

EKYS sonuçları açıklandı mı? 2023 MEB-EKYS sonuç tarihi - 2

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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