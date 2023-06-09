EKYS sonuçları açıklandı (ÖSYM aday işlemleri sayfası)

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Mayıs ayının son günlerinde yapılan sınavın sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Takvim doğrultusunda EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde ilan edildi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2023-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sınav
- Ösym
- Meb