EKYS sonuçları açıklandı (ÖSYM aday işlemleri sayfası)

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları'na Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sonuçları için bekleyiş sona erdi. Adaylar, EKYS sınav sonuçlarını ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden sorgulayabilecek.

EKYS sonuçları açıklandı (ÖSYM aday işlemleri sayfası)

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023--EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Mayıs ayının son günlerinde yapılan sınavın sonuç tarihi tarafından duyuruldu. Takvim doğrultusunda EKYS sonuçları 9 Haziran 2023 tarihinde ilan edildi. 

EKYS sonuçları açıklandı (ÖSYM aday işlemleri sayfası) - 1

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’nın (2023-MEB-EKYS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi. 

SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EKYS sonuçları açıklandı (ÖSYM aday işlemleri sayfası) - 2

EKYS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.

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