EKYS tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi: EKYS sınav yerleri açıklandı mı?

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Takvim doğrultusunda EKYS sınavı mayıs ayı içerisinde yapılacak.

EKYS tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi: EKYS sınav yerleri açıklandı mı?

2023 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023 -EKYS) 21 Mayıs'ta yapılacak. , saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

EKYS tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi: EKYS sınav yerleri açıklandı mı? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKYS sınav giriş belgelerinin mayıs ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. EKYS giriş belgesi ’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...