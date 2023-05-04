EKYS tarihine kısa bir süre kala gözler sınav giriş belgelerine çevrildi: EKYS sınav yerleri açıklandı mı?

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

EKYS sınav giriş belgelerinin mayıs ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. EKYS giriş belgesi ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden alınabiliyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.