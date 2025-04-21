El altından satışa sundular: İstanbul'da 400 milyon liralık baskın

Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bazı kişilerin yasa dışı yollarla yurt dışından ülkeye ilaç soktuklarını, bu ilaçların ise merdiven altı yerlerde tutulduğunu, buralardan piyasaya sürüldüğünü saptadı.

İstanbul 'da 400 milyon liralık kaçak ilaç ele geçirildi.

Çalışmaların ardından Fatih ve Ümraniye ilçelerinde şüphelilere ait olduğu belirlenen adreslere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 400 milyon lira olan 256 bin 360 adet kanser, diyabet, epilepsi, doğum kontrol, KOAH ve egzama ilaçları ele geçirildi.

Ayrıca ele geçirilen ilaçlar arasında ithalatı yalnızca hasta bilgileri kullanılarak sipariş edilebilen özel ilaçlarında olduğu tespit edildi.