El-Bab şehidinin babası hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde 7 yıl önce şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç yaşamını yitirdi.

El-Bab şehidinin babası hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, DAEŞ saldırısı sonucu düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babasından acı geldi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç (64), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

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