El-Bab şehidinin babası hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye'nin El-Bab kentinde, 8 Şubat 2017'de, DAEŞ saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın (25) babasından acı haber geldi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan şehit babası Mehmet Kılıç (64), çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Mehmet Kılıç, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
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