El ele verip üç kişiyi ölümden kurtardılar
Batman-Diyarbakır arasındaki Malabadi Köprüsü'nden Batman Çayı'na düşen ve onu kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. Üç kişi çevredekilerin el ele tutuşup oluşturdukları insan zinciriyle sudan çıkartılıp kurtarıldı.
Malabadi Köprüsü'nde dün yaşanan olayda, Batman Çayı'na bakan bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayınca çevredeki 2 kişi onu kurtarmak için suya atladı.
Bu kez onlar da suda zor anlar yaşamaya başlayınca, sahilde bulunan vatandaşlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu.
Bel hizasına kadar çaya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tek tek sudan çıkardı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kurtarma
- Boğulma
- Diyarbakır